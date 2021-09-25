Огромную стаю горбатых китов «на обеде» сняли с высоты птичьего полёта

Стаю горбатых китов «на обеде» сняли на видео у берегов Австралии с высоты птичьего полета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Животные собрались у побережья Нового Южного Уэльса, чтобы перекусить рыбой-приманкой, которую специально для них разбрасывали с лодки сотрудники туристической компании, которая занимается турами по наблюдению за китами.

Ранее «на обед» приплывали около 20 китов, но за последние два года их численность заметно увеличилась. Именно сейчас они начинают возвращаться в Антарктиду из более теплых северных вод, где они выращивают своих детенышей.