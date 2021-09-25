Прямой эфир

Огромную стаю горбатых китов «на обеде» сняли с высоты птичьего полёта

25 сентября 2021 13:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Стаю горбатых китов «на обеде» сняли на видео у берегов Австралии с высоты птичьего полета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Огромную стаю горбатых китов «на обеде» сняли с высоты птичьего полёта-1

Животные собрались у побережья Нового Южного Уэльса, чтобы перекусить рыбой-приманкой, которую специально для них разбрасывали с лодки сотрудники туристической компании, которая занимается турами по наблюдению за китами.

Огромную стаю горбатых китов «на обеде» сняли с высоты птичьего полёта-4

Ранее «на обед» приплывали около 20 китов, но за последние два года их численность заметно увеличилась. Именно сейчас они начинают возвращаться в Антарктиду из более теплых северных вод, где они выращивают своих детенышей.

# Животные # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Грета Тунберг вернулась. К чему активистка призывала людей в центре Берлина?
25 сентября 2021 13:16

Грета Тунберг вернулась. К чему активистка призывала людей в центре Берлина?

В Великобритании люди в панике скупают бензин. Почему в стране не хватает топлива?
25 сентября 2021 13:13

В Великобритании люди в панике скупают бензин. Почему в стране не хватает топлива?

В Афганистане игра детей с боеприпасом закончилась взрывом. Троих спасти не удалось, ещё трое в больнице
24 сентября 2021 20:15

В Афганистане игра детей с боеприпасом закончилась взрывом. Троих спасти не удалось, ещё трое в больнице