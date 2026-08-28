В Египте банда ограбила ехавший на высокой скорости грузовик

В Египте на камеру попало необычное ограбление грузовика, сообщает Telegram-канал РИА Новости.

Кража в стиле «Форсажа» происходила прямо во время движения рефрижератора и автомобиля грабителей. На кадрах видно, что в банде действовали 6 человек. Похищены 105 кг замороженной курицы.

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Фото: скриншот видео в Telegram-канале РИА Новости