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В Египте банда ограбила ехавший на высокой скорости грузовик

28 августа 2026 09:13
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В Египте банда ограбила ехавший на высокой скорости грузовик-0

В Египте на камеру попало необычное ограбление грузовика, сообщает Telegram-канал РИА Новости.

Кража в стиле «Форсажа» происходила прямо во время движения рефрижератора и автомобиля грабителей. На кадрах видно, что в банде действовали 6 человек. Похищены 105 кг замороженной курицы.

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Фото: скриншот видео в Telegram-канале РИА Новости

# Ограбление

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