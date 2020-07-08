Огонь уничтожил более 100 домов. В Украине 6 человек погибли из-за лесных пожаров

Новости Украины. Жертвами лесных пожаров в Луганской области Украины стали 6 человек, еще 28 пострадали, в том числе 17 детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Борьба со стихией не прекращается в регионе уже третьи сутки. За это время огонь уничтожил свыше 100 домов.

В тушении задействованы более 1000 человек и 200 единиц спецтехники.