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Огонь уничтожил более 100 домов. В Украине 6 человек погибли из-за лесных пожаров

08 июля 2020 10:44
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Новости Украины. Жертвами лесных пожаров в Луганской области Украины стали 6 человек, еще 28 пострадали, в том числе 17 детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Огонь уничтожил более 100 домов. В Украине 6 человек погибли из-за лесных пожаров -1

Огонь уничтожил более 100 домов. В Украине 6 человек погибли из-за лесных пожаров -3

Борьба со стихией не прекращается в регионе уже третьи сутки. За это время огонь уничтожил свыше 100 домов.

В тушении задействованы более 1000 человек и 200 единиц спецтехники.

Огонь уничтожил более 100 домов. В Украине 6 человек погибли из-за лесных пожаров -6

Огонь уничтожил более 100 домов. В Украине 6 человек погибли из-за лесных пожаров -8

Огонь уничтожил более 100 домов. В Украине 6 человек погибли из-за лесных пожаров -10

На данный момент сообщается о трех активных очагах в трех населенных пунктах.

# Пожар # Фотофакт

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