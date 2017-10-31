Огонь лесных пожаров в Италии добрался до штаб-квартиры астрономической обсерватории

Новости Италии. Лесные пожары в итальянской Ломбардии не утихают. С пламенем сражаются днем и ночью, однако оно все ближе подбирается к городу Варезе. Вплотную пожар подошел к штаб-квартире астрономической обсерватории геофизического центра «Прельпино», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В поджогах подозревают нескольких пироманов. Сейчас их разыскивает полиция. Мэр Варезе заявил, что это самые сильные пожары за последние десятилетия. В помощь местным брандмейстерам Евросоюз послал несколько самолетов.