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Огонь лесных пожаров в Италии добрался до штаб-квартиры астрономической обсерватории

31 октября 2017 08:39
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Новости Италии. Лесные пожары в итальянской Ломбардии не утихают. С пламенем сражаются днем и ночью, однако оно все ближе подбирается к городу Варезе. Вплотную пожар подошел к штаб-квартире астрономической обсерватории геофизического центра «Прельпино», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

 В поджогах подозревают нескольких пироманов. Сейчас их разыскивает полиция. Мэр Варезе заявил, что это самые сильные пожары за последние десятилетия. В помощь местным брандмейстерам Евросоюз послал несколько самолетов.

# Пожар

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