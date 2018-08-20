Прямой эфир

Официальное число погибших в результате обрушения моста в Генуе составило 43 человека

20 августа 2018 11:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Италии. На месте обрушения автомобильного моста в итальянской Генуе завершены поисково-спасательные работы. Официальное число погибших в результате трагедии составило 43 человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Официальное число погибших в результате обрушения моста в Генуе составило 43 человека-1

В минувшие выходные при участии президента и премьер-министра Италии состоялись похороны 19 жертв. Напоминаем, что обрушение огромного участка моста в Генуе произошло 14 августа. Вместе с конструкцией со 100-метровой высоты упали автомобили с людьми.

Официальное число погибших в результате обрушения моста в Генуе составило 43 человека-4

Переправу было решено снести. Из опасного района эвакуированы несколько сотен человек. В связи с трагедией в стране на 12 месяцев введен режим чрезвычайной ситуации.

# Несчастный случай # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Галина Польских госпитализирована в одну из подмосковных клиник
20 августа 2018 08:43

Галина Польских госпитализирована в одну из подмосковных клиник

Жители Венгрии празднуют День святого Иштвана
20 августа 2018 08:32

Жители Венгрии празднуют День святого Иштвана

Греция выходит из программы финансовой помощи ЕС после получения последнего транша в 15 млрд евро
20 августа 2018 08:28

Греция выходит из программы финансовой помощи ЕС после получения последнего транша в 15 млрд евро