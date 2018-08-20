Официальное число погибших в результате обрушения моста в Генуе составило 43 человека

Новости Италии. На месте обрушения автомобильного моста в итальянской Генуе завершены поисково-спасательные работы. Официальное число погибших в результате трагедии составило 43 человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В минувшие выходные при участии президента и премьер-министра Италии состоялись похороны 19 жертв. Напоминаем, что обрушение огромного участка моста в Генуе произошло 14 августа. Вместе с конструкцией со 100-метровой высоты упали автомобили с людьми.