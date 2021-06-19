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Один погиб, один пропал без вести. В Ялте из-за сильных ливней эвакуировали почти две тысячи человек

19 июня 2021 12:47
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Новости России. Число пострадавших в результате сильнейших ливней в Ялте возросло до 18, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Один человек погиб, и еще одна женщина пропала без вести. Спасатели эвакуировали почти две тысячи человек.

Один погиб, один пропал без вести. В Ялте из-за сильных ливней эвакуировали почти две тысячи человек-1

Подтопленными остаются сотни домов. Подача воды в городе приостановлена. Более шести тысяч человек по-прежнему остаются без света.

Один погиб, один пропал без вести. В Ялте из-за сильных ливней эвакуировали почти две тысячи человек-4

Все достопримечательности Ялты закрываются на три дня для восстановления порядка.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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