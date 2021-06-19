Один погиб, один пропал без вести. В Ялте из-за сильных ливней эвакуировали почти две тысячи человек

Новости России. Число пострадавших в результате сильнейших ливней в Ялте возросло до 18, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Один человек погиб, и еще одна женщина пропала без вести. Спасатели эвакуировали почти две тысячи человек.