Один из самых высоких мостов Европы открыли в Германии

Новости Германии. В Германии открыли один из самых высоких мостов в Европе – Мозельский, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На его строительство потребовалось восемь лет и 175 миллионов евро. Гигантское инженерное сооружение свяжет страны Бенилюкса и немецкий регион Рейн-Майн.