Один из самых высоких мостов Европы открыли в Германии

Новости Германии. В Германии открыли один из самых высоких мостов в Европе – Мозельский, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Германии. В Германии открыли один из самых высоких мостов в Европе – Мозельский, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На его строительство потребовалось восемь лет и 175 миллионов евро. Гигантское инженерное сооружение свяжет страны Бенилюкса и немецкий регион Рейн-Майн.
Характеристики моста впечатляют: длина сооружения – более 1,5 километров, а высота опор – 160 метров. Это выше, чем Кельнский собор.