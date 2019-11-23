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Один из самых высоких мостов Европы открыли в Германии

23 ноября 2019 12:42
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Новости Германии. В Германии открыли один из самых высоких мостов в Европе – Мозельский, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Один из самых высоких мостов Европы открыли в Германии-1

На его строительство потребовалось восемь лет и 175 миллионов евро. Гигантское инженерное сооружение свяжет страны Бенилюкса и немецкий регион Рейн-Майн.

Один из самых высоких мостов Европы открыли в Германии-4

Характеристики моста впечатляют: длина сооружения – более 1,5 километров, а высота опор – 160 метров. Это выше, чем Кельнский собор.

Один из самых высоких мостов Европы открыли в Германии-7

Один из самых высоких мостов Европы открыли в Германии-9

Один из самых высоких мостов Европы открыли в Германии-11

# Строительство # Фотофакт

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