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Один из крупнейших портов Африки готовится к серьезному увеличению нагрузки

09 апреля 2026 07:27
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В Марокко один из крупнейших портов Африки – Танжер-Мед – готовится к серьезному увеличению нагрузки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глобальная логистика переживает масштабный сдвиг: из-за роста рисков в ключевых водных артериях, все больше судоходных компаний уходят от традиционного маршрута через Суэцкий канал.

Один из крупнейших портов Африки готовится к серьезному увеличению нагрузки-2

Суда вынуждены выбирать более длинный путь вокруг мыса Доброй Надежды. Это добавляет до двух недель к срокам доставки, увеличивает расход топлива и создает давление на инфраструктуру портов по всему континенту. На этом фоне Танжер-Мед становится одним из ключевых узлов перераспределения мировых потоков.

Один из крупнейших портов Африки готовится к серьезному увеличению нагрузки-4

Мохаммед Закки, обозреватель по экономическим вопросам:
Марокко укрепляет свои позиции как важный игрок глобальной торговли, используя стратегическое расположение в Гибралтарском проливе, одном из самых безопасных морских коридоров мира. На фоне нестабильности в регионе страна становится надежным транзитным хабом, обеспечивая непрерывность морских перевозок между Европой, Африкой, Америкой и Азией. Танжер-Мед выигрывает от изменения маршрутов, а рост стоимости перевозок – естественное следствие более длинных путей и увеличения операционных расходов.

Продолжая перестройку логистики, судоходные компании вводят дополнительные сборы – от 1,5 до 3 тысяч 300 долларов за контейнер, а для специализированных грузов – еще выше. Эти расходы уже отражаются на стоимости доставки по всему миру.

В Нидерландах дизель для речных судов подорожал почти вдвое.

# Международная политика

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