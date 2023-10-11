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Один из крупнейших аэропортов Лондона временно запретил все вылеты – пожар

11 октября 2023 08:10
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Новости Великобритании. Один из крупнейших аэропортов британской столицы временно запретил все вылеты. Прибывающие самолеты отправляются в другие воздушные гавани. Причиной столь радикальных мер стал пожар, вспыхнувший на автостоянке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Один из крупнейших аэропортов Лондона временно запретил все вылеты – пожар-1

Несмотря на то, что он начался накануне поздно вечером, несколько десятков спасателей до сих пор продолжают бороться с огнем. Пассажиры, и те, кто давно застряли в аэропорту, и те, кто продолжает туда приезжать, терпеливо ждут, когда пожарные позволят им улететь. Как сообщили в руководстве, рейсы возобновятся ближе к полудню.

# Пожар # Фотофакт

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