Один из крупнейших аэропортов Лондона временно запретил все вылеты – пожар

Новости Великобритании. Один из крупнейших аэропортов британской столицы временно запретил все вылеты. Прибывающие самолеты отправляются в другие воздушные гавани. Причиной столь радикальных мер стал пожар, вспыхнувший на автостоянке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несмотря на то, что он начался накануне поздно вечером, несколько десятков спасателей до сих пор продолжают бороться с огнем. Пассажиры, и те, кто давно застряли в аэропорту, и те, кто продолжает туда приезжать, терпеливо ждут, когда пожарные позволят им улететь. Как сообщили в руководстве, рейсы возобновятся ближе к полудню.