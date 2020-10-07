Один день в самой старой тюрьме Великобритании. Туристам предлагают новое развлечение

Новости Великобритании. Новое развлечение предлагают туристам в Великобритании. В графстве Сомерсет гости могут на сутки стать заключенными самой старой и известной тюрьмы в стране – Шептон-Маллет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За один день такого отдыха придется заплатить чуть больше 63 долларов. В стоимость входит завтрак из овсянки и ночь в камере-одиночке. Также для туристов проведут ночную экскурсию по территории тюрьмы.