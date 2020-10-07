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Один день в самой старой тюрьме Великобритании. Туристам предлагают новое развлечение

07 октября 2020 09:56
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Новости Великобритании. Новое развлечение предлагают туристам в Великобритании. В графстве Сомерсет гости могут на сутки стать заключенными самой старой и известной тюрьмы в стране – Шептон-Маллет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Один день в самой старой тюрьме Великобритании. Туристам предлагают новое развлечение-1

За один день такого отдыха придется заплатить чуть больше 63 долларов. В стоимость входит завтрак из овсянки и ночь в камере-одиночке. Также для туристов проведут ночную экскурсию по территории тюрьмы.

Один день в самой старой тюрьме Великобритании. Туристам предлагают новое развлечение-4

Шептон-Маллет – самая известная тюрьма Великобритании. С 1626 года здесь содержали опасных преступников и проводили казни. В 2013 году здание переделали в центр для туристов.

# Туризм # Фотофакт

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