Один день в самой старой тюрьме Великобритании. Туристам предлагают новое развлечение

Новости Великобритании. Новое развлечение предлагают туристам в Великобритании. В графстве Сомерсет гости могут на сутки стать заключенными самой старой и известной тюрьмы в стране – Шептон-Маллет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Великобритании. Новое развлечение предлагают туристам в Великобритании. В графстве Сомерсет гости могут на сутки стать заключенными самой старой и известной тюрьмы в стране – Шептон-Маллет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За один день такого отдыха придется заплатить чуть больше 63 долларов. В стоимость входит завтрак из овсянки и ночь в камере-одиночке. Также для туристов проведут ночную экскурсию по территории тюрьмы.
Шептон-Маллет – самая известная тюрьма Великобритании. С 1626 года здесь содержали опасных преступников и проводили казни. В 2013 году здание переделали в центр для туристов.