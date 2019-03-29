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Один день до выборов президента Украины. Кто лидирует в предвыборной гонке?

29 марта 2019 11:03
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Новости Украины. Всего сутки остались до выборов президента Украины. 30 марта в стране наступит, так называемый «день тишины», когда будет запрещена любая агитация, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Один день до выборов президента Украины. Кто лидирует в предвыборной гонке? -1

По-прежнему в лидерах предвыборной гонки 3 кандидата: Владимир Зеленский, Юлия Тимошенко и Петр Порошенко. Согласно последним опубликованным рейтингам, Зеленского поддерживают 26.6 % избирателей. За Юлию Тимошенко и действующего президента Украины готовы проголосовать по 17 % населения.   

Один день до выборов президента Украины. Кто лидирует в предвыборной гонке? -4

Один день до выборов президента Украины. Кто лидирует в предвыборной гонке? -6

Один день до выборов президента Украины. Кто лидирует в предвыборной гонке? -8

Один день до выборов президента Украины. Кто лидирует в предвыборной гонке? -10

Один день до выборов президента Украины. Кто лидирует в предвыборной гонке? -12

# Выборы в Украине # Фотофакт

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