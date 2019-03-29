Один день до выборов президента Украины. Кто лидирует в предвыборной гонке?

Новости Украины. Всего сутки остались до выборов президента Украины. 30 марта в стране наступит, так называемый «день тишины», когда будет запрещена любая агитация, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Украины. Всего сутки остались до выборов президента Украины. 30 марта в стране наступит, так называемый «день тишины», когда будет запрещена любая агитация, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По-прежнему в лидерах предвыборной гонки 3 кандидата: Владимир Зеленский, Юлия Тимошенко и Петр Порошенко. Согласно последним опубликованным рейтингам, Зеленского поддерживают 26.6 % избирателей. За Юлию Тимошенко и действующего президента Украины готовы проголосовать по 17 % населения.