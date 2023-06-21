Один человек погиб во время мощного торнадо в США

Новости США. Мощные торнадо пронеслись по американскому штату Миссисипи. Есть сведения об одном погибшем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ураганный ветер сорвал крыши, повалил десятки деревьев и линии электропередачи, затоплены несколько городов. Более 50 тысяч человек остались без электричества. Семеро жителей города Мосс-Пойнт оказались заблокированы под обломками, им понадобилась помощь спасателей.