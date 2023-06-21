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Один человек погиб во время мощного торнадо в США

21 июня 2023 07:32
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Новости США. Мощные торнадо пронеслись по американскому штату Миссисипи. Есть сведения об одном погибшем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Один человек погиб во время мощного торнадо в США-1

Ураганный ветер сорвал крыши, повалил десятки деревьев и линии электропередачи, затоплены несколько городов. Более 50 тысяч человек остались без электричества. Семеро жителей города Мосс-Пойнт оказались заблокированы под обломками, им понадобилась помощь спасателей.

# Природные катаклизмы # Новости США # Фотофакт

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