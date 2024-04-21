Один человек погиб. В Японии разбились два военных вертолета

Согласно заявлению министра национальной безопасности Японии Минору Кихары, в катастрофе двух вертолетов SH60K погиб один и пропали без вести семеро человек. Об этом сообщает РИА Новости.

Связь с ними была прервана в районе города Торисима у архипелага Идзу, а после того, как были найдены их фрагменты, стало ясно, что они разбились. Предположительно, катастрофа произошла в ходе столкновения вертолетов.

Самописцы удалось найти, но поиски людей затрудняются из-за больших морских глубин. Данный тип вертолетов обычно используют на кораблях и недавно принимали участие в учениях по поиску подводных лодок.