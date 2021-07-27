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Один человек погиб в результате взрыва на химзаводе в Германии

27 июля 2021 15:00
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Новости в Германии. ЧП в Германии. Один человек погиб, 16 пострадали, еще несколько числятся пропавшими без вести в результате мощного взрыва на химзаводе в Леверкузене, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Один человек погиб в результате взрыва на химзаводе в Германии-1

Инцидент произошел на территории центра по утилизации отходов. По предварительным данным, после взрыва на предприятии загорелась емкость с растворителем. Вспыхнул сильный пожар. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы.

Один человек погиб в результате взрыва на химзаводе в Германии-4

Над городом висят огромные клубы черного дыма. Жителей призывают не выходить из дома и не открывать окна и двери. Что стало причиной взрыва, предстоит установить специалистам.

# Взрыв # Фотофакт

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