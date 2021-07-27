Один человек погиб в результате взрыва на химзаводе в Германии

Новости в Германии. ЧП в Германии. Один человек погиб, 16 пострадали, еще несколько числятся пропавшими без вести в результате мощного взрыва на химзаводе в Леверкузене, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости в Германии. ЧП в Германии. Один человек погиб, 16 пострадали, еще несколько числятся пропавшими без вести в результате мощного взрыва на химзаводе в Леверкузене, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Инцидент произошел на территории центра по утилизации отходов. По предварительным данным, после взрыва на предприятии загорелась емкость с растворителем. Вспыхнул сильный пожар. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы.
Над городом висят огромные клубы черного дыма. Жителей призывают не выходить из дома и не открывать окна и двери. Что стало причиной взрыва, предстоит установить специалистам.