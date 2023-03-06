Один человек погиб при взрыве бензовоза в США

Новости США. Один человек погиб при взрыве бензовоза в городе Фредерик американского штата Мэриленд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как сообщают очевидцы, машина врезалась в дерево, после чего вспыхнуло разлившееся топливо. Взрывной волной выбило стекла и двери в шести соседних домах. Одно из зданий, по данным полиции, получило серьезные повреждения. Также пламя затронуло несколько припаркованных автомобилей. Район ЧП оцепили, прибывшим пожарным понадобилось около часа, чтобы справиться с огнем. Сейчас идет расследование причин происшествия. Его виновником, скорее всего, стал водитель бензовоза, который не справился с управлением и в результате погиб.