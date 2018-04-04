Один человек погиб при пожаре в ТЦ «Персей для детей» в Москве. Что известно о ЧП?

Новости России. Один человек погиб в результате пожара в торговом центре в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Погибшим оказался охранник.

Возгорание удалось локализовать. При тушении пожара пострадали шесть пожарных. С различными травмами они доставлены в больницу.

По данным МЧС, в здании сработали все необходимые системы оповещения. Спасателям удалось эвакуировать 600 человек. На месте ЧП работают эксперты. Им предстоит установить причину возгорания. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

Пожар в ТЦ «Персей для детей» в Москве. Кадры с места событий