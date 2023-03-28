Одежда из отходов от грибов и яблок. Необычный показ мод прошёл в Париже
Семь лошадей открыли модный показ в Париже. Под руководством тренера они позируют с одной стороны подиума, показывая разные трюки. Так дизайнер Стелла Маккартни продемонстрировала свое послание о моде без кожи. Ее линейка одежды создана из новых экологически чистых материалов.
Стелла Маккартни, дизайнер:
В этом сезоне было так много кожи и перьев, особенно на подиуме. Я просто очень хочу показать всем в мире, и миру моды в частности, что на самом деле не нужно этого делать.
В коллекции она использовала отходы, полученные из грибов, яблок и винограда. Модели проходят по мягкому грунту в длинных жакетах, пальто из искусственного меха и шелковых асимметричных платьях с кружевной подкладкой. На некоторых нарядах можно увидеть лошадиный принт. Показ посетили различные знаменитости, а также зоозащитники.
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