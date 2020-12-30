Очевидец землетрясения в Хорватии: в тот момент мы лишь искали способ выбраться оттуда живыми

Новости Хорватии. Хорватию продолжает трясти. В стране произошло еще три новых землетрясения. Подземные толчки ощутили жители нескольких ранее уже пострадавших регионов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, в результате мощного природного катаклизма в Хорватии погибли семь человек, в том числе ребенок. Наибольший удар пришелся на города, близко расположенные к эпицентру землетрясения. Повреждены десятки домов, выбиты стекла и двери. В Глине разрушенными оказались порядка 90 % строений. Непригодной для жизни стала и часть города Петриня.

Здание буквально разрушено. Стены обвалились, бойлер отвалился, нет ни одной целой вещи. Здесь абсолютно невозможно жить дальше. В тот момент мы лишь искали способ выбраться оттуда живыми – моя жена, я, дети.