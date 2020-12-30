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Очевидец землетрясения в Хорватии: в тот момент мы лишь искали способ выбраться оттуда живыми

30 декабря 2020 12:09
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Новости Хорватии. Хорватию продолжает трясти. В стране произошло еще три новых землетрясения. Подземные толчки ощутили жители нескольких ранее уже пострадавших регионов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Очевидец землетрясения в Хорватии: в тот момент мы лишь искали способ выбраться оттуда живыми-1

Напомним, в результате мощного природного катаклизма в Хорватии погибли семь человек, в том числе ребенок. Наибольший удар пришелся на города, близко расположенные к эпицентру землетрясения. Повреждены десятки домов, выбиты стекла и двери. В Глине разрушенными оказались порядка 90 % строений. Непригодной для жизни стала и часть города Петриня.  

Очевидец землетрясения в Хорватии: в тот момент мы лишь искали способ выбраться оттуда живыми-4

Здание буквально разрушено. Стены обвалились, бойлер отвалился, нет ни одной целой вещи. Здесь абсолютно невозможно жить дальше. В тот момент мы лишь искали способ выбраться оттуда живыми моя жена, я, дети.  

Очевидец землетрясения в Хорватии: в тот момент мы лишь искали способ выбраться оттуда живыми-7

В пострадавших городах развернуты поисково-спасательные работы. Десятки человек, в том числе военные, разбирают завалы рухнувших зданий. Под обломками могут оставаться люди.  

# Землетрясение # Татьяна Савчик # Фотофакт

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