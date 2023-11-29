Очевидцы сообщают о массированном обстреле города Дженин со стороны армии Израиля

Рейд израильской армии на Западном берегу реки Иордан приобретает черты полноценной агрессии. Ночью 29 ноября подразделения ЦАХАЛ вторглись на палестинскую территорию и штурмовали город Дженин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По рассказам очевидцев, сейчас он подвергается массированному артиллерийскому обстрелу. Если ранее говорилось лишь о восьми раненых, то уже стало известно как минимум о семи погибших палестинцах. Атаке подверглись три больницы и два густонаселенных лагеря для беженцев. Сам город, где сейчас идут бои, заблокирован израильскими военными.