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Очевидцы сообщают о массированном обстреле города Дженин со стороны армии Израиля

29 ноября 2023 11:09
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Рейд израильской армии на Западном берегу реки Иордан приобретает черты полноценной агрессии. Ночью 29 ноября подразделения ЦАХАЛ вторглись на палестинскую территорию и штурмовали город Дженин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Очевидцы сообщают о массированном обстреле города Дженин со стороны армии Израиля-1

По рассказам очевидцев, сейчас он подвергается массированному артиллерийскому обстрелу. Если ранее говорилось лишь о восьми раненых, то уже стало известно как минимум о семи погибших палестинцах. Атаке подверглись три больницы и два густонаселенных лагеря для беженцев. Сам город, где сейчас идут бои, заблокирован израильскими военными.

Израильская армия в день солидарности с народом Палестины атаковала Западный берег реки Иордан.

# Палестина-Израиль # Фотофакт

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