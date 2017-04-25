Очевидцы сняли на видео мощный взрыв на заводе в Японии

Около 20 человек получили ожоги и ранения.

Все они госпитализированы. На месте происшествия работают спасатели и полиция.

Начата эвакуация жителей близлежащих домов.

Причина инцидента пока не установлена. По словам очевидцев, перед взрывом раздалось несколько хлопков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.