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Очевидцы сняли на видео мощный взрыв на заводе в Японии

25 апреля 2017 15:26
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Новости Японии. В Японии произошел взрыв на металлообрабатывающем заводе.

Около 20 человек получили ожоги и ранения.

Очевидцы сняли на видео мощный взрыв на заводе в Японии-1

Все они госпитализированы. На месте происшествия работают спасатели и полиция.

Начата эвакуация жителей близлежащих домов.

Причина инцидента пока не установлена. По словам очевидцев, перед взрывом раздалось несколько хлопков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Фотофакт # Взрыв

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