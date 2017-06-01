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Очередной теракт в Афганистане: взрыв прогремел в аэропорту, 1 человек погиб, 5 ранены

01 июня 2017 10:46
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Новости Афганистана. В Афганистане прогремел еще один взрыв. На этот раз теракт произошел в аэропорту Джелалабада. По предварительной информации, один человек погиб, еще пятеро тяжело ранены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Атаку совершил террорист-смертник.

Очередной теракт в Афганистане: взрыв прогремел в аэропорту, 1 человек погиб, 5 ранены-1

Накануне в Кабуле от взрыва погибли около 100 человек, еще около 400 раненых. Действия террористов осудил Совет безопасности ООН и призвал все государства активно сотрудничать, чтобы найти и привлечь к ответственности организаторов и исполнителей атаки, направленной в основном против гражданских лиц, – женщин, детей и представителей СМИ.

# Теракт в Афганистане

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