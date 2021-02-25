Очередной скандал в Украине: блокировка Telegram-каналов и проблемы с вакцинацией от COVID-19

Новости Украины. В Украине назревает очередной скандал. Вслед за популярными телеканалами, попавшими под санкции, жителей лишат доступа к четырём Telegram-каналам. Соответствующий вердикт вынес Киевский районный суд в Харькове, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Закрыть намерены странички, которые, по версии Службы безопасности Украины, занимались разведывательно-подрывной деятельностью. Каким образом будет осуществляться блокировка, не уточняется. Как технически реализовать это требование, не знают пока и провайдеры. В Украине решили блокировать некоторые каналы в Telegram. Как это сделать, никто не знает

К слову, непростая ситуация в стране сейчас и с вакцинацией от COVID-19. Препарат получен, а вот желающих им прививаться, похоже, не так уж и много. Люди с опаской относятся к вакцине индийского производства.