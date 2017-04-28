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Очередное российское судно затонуло в Черном море: все 78 моряков спасены

28 апреля 2017 07:08
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Все 78 моряков российского разведывательного корабля «Лиман», затонувшего в Черном море, живы. Большинство спасла турецкая береговая охрана. Еще 15 взяло на борт грузовое судно, с которым столкнулся «Лиман».

ЧП случилось накануне недалеко от входа в пролив Босфор из-за сильного тумана. У 81-метрового грузового судна «Youzarsif» под флагом Того, перевозившего живой скот, незначительные повреждения. Российский корабль получил пробоину и вскоре начал идти ко дну. Счет шел на минуты. Людей спасали всеми возможными способами: катерами, вертолетами, самолетами. Состояние здоровья российских моряков удовлетворительное, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Кораблекрушения

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