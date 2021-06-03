Очередная стрельба в США. Огонь по полицейским открыли из окна жилого комплекса

Новости США. Очередная стрельба в США. На этот раз инцидент произошел в штате Делавэр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. Очередная стрельба в США. На этот раз инцидент произошел в штате Делавэр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Огонь по стражам порядка открыли из окна жилого комплекса. Трое полицейских ранены и сейчас находятся в больнице. На месте развернута масштабная спецоперация. Здание окружили сотрудники спецназа. По предварительным данным, нападавший забаррикадировался на третьем этаже.
Случаи со стрельбой в США в последнее время происходят практически ежедневно. Зафиксирован резкий рост продаж огнестрельного оружия.