Очередная стрельба в США: мужчина открыл огонь около школы в штате Юта, погибли 3 человека

Новости США. В городе Сэнди американского штата Юта произошла стрельба. По предварительным данным, погибли 3 человека, несколько ранены. Среди жертв есть подросток, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Злоумышленник, который открыл огонь по людям, убит. Инцидент произошел недалеко от здания начальной школы. Вход в нее был перекрыт. В целях безопасности в городе усилено патрулирование.