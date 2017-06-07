Прямой эфир

Очередная стрельба в США: мужчина открыл огонь около школы в штате Юта, погибли 3 человека

07 июня 2017 09:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. В городе Сэнди американского штата Юта произошла стрельба. По предварительным данным, погибли 3 человека, несколько ранены. Среди жертв есть подросток, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Очередная стрельба в США: мужчина открыл огонь около школы в штате Юта, погибли 3 человека-1

Злоумышленник, который открыл огонь по людям, убит. Инцидент произошел недалеко от здания начальной школы. Вход в нее был перекрыт. В целях безопасности в городе усилено патрулирование.

# Стрельба в США

Другие новости рубрики

Все новости
В Украине 75% передач и фильмов на телевидении будут транслироваться на украинском языке
07 июня 2017 09:54

В Украине 75% передач и фильмов на телевидении будут транслироваться на украинском языке

Видеофакт: в США медведь проник в частный дом и сыграл на фортепиано
07 июня 2017 07:02

Видеофакт: в США медведь проник в частный дом и сыграл на фортепиано

«Месть за военные действия Франции в Сирии»: в Париже алжирец с молотком напал полицейских
07 июня 2017 07:00

«Месть за военные действия Франции в Сирии»: в Париже алжирец с молотком напал полицейских