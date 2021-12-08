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Обычно житель Германии украшает дом к Новому году с сентября. В этот раз ему помешал коронавирус

08 декабря 2021 11:49
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Новости Германии. Ледяные пейзажи и рождественские украшения всех форм и цветов. Вот уже несколько лет подряд житель немецкого городка Мерс специально к Рождеству по-особому относится к украшению своего дома. Монтаж световых конструкций ведется начиная с сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все это, чтобы привлечь посетителей.

Обычно житель Германии украшает дом к Новому году с сентября. В этот раз ему помешал коронавирус-1

Но в 2021 году из-за ковидных ограничений сезонный паб в доме так и не откроется, а иллюминация потускнела ровно на половину. Вместе с тем старания немца незамеченными не остаются. Яркую традицию заложил 20 лет назад его отец. Рядом с домом неизменно находятся танцующий Дед Мороз, надувной лось, выглядывающий из трубы северный олень, белые медведи с Северного полюса и многое другое.

# Новый год # Фотофакт

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