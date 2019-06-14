Обвинения в коррупции предъявлены экс-президенту Судана

Новости Судана. Экс-президенту вменяют совершение преступлений при осуществлении сделок с иностранной валютой, а также отмывание денег, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ходе обысков в его резиденции были обнаружены огромные суммы наличных в разной валюте. В общей сложности, около 110 миллионов долларов. Напомним, сейчас, смещенный с поста президента аль-Башир содержится в центральной тюрьме.