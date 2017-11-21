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Обвал шахты в Молдове: погибли три человека

21 ноября 2017 11:29
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Новости Молдовы. Чрезвычайное происшествие в Молдове. Обвал свода шахты привел к гибели трех человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Двое скончались на месте. Одного горняка спасателям удалось извлечь из-под обломков живым, однако ранения оказались слишком серьезными. Мужчина умер по пути в больницу.

В связи с происшествием премьер-министр страны созвал экстренное заседание правительства. Он потребовал провести расследование и установить все обстоятельства аварии. Кроме того, проверки будут проведены на всех рудниках страны. При выявлении каких-либо нарушений, шахты будут немедленно закрыты.

# Несчастный случай

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