Обстрел консульства Польши в Луцке: на месте ЧП обнаружены остатки противотанковой гранаты

Новости Украины. Обстрел здания генерального консульства Польши в украинском городе Луцк. Инцидент произошел ночью с 28 на 29 марта.
По данным службы безопасности нападавшие стреляли из гранатомета.
Новости Украины. Обстрел здания генерального консульства Польши в украинском городе Луцк. Инцидент произошел ночью с 28 на 29 марта.
По данным службы безопасности нападавшие стреляли из гранатомета.
На месте происшествия обнаружены остатки противотанковой гранаты. Пострадавших в результате обстрела нет, поврежден лишь фасад здания.
В данный момент консульство закрыто.
Здесь продолжают работать сотрудники СБУ и правоохранители, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.