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Обстрел консульства Польши в Луцке: на месте ЧП обнаружены остатки противотанковой гранаты

29 марта 2017 11:56
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Новости Украины. Обстрел здания генерального консульства Польши в украинском городе Луцк. Инцидент произошел ночью с 28 на 29 марта.

По данным службы безопасности нападавшие стреляли из гранатомета.

Обстрел консульства Польши в Луцке: на месте ЧП обнаружены остатки противотанковой гранаты-1

На месте происшествия обнаружены остатки противотанковой гранаты. Пострадавших в результате обстрела нет, поврежден лишь фасад здания.

В данный момент консульство закрыто.

Здесь продолжают работать сотрудники СБУ и правоохранители, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Фотофакт # Война в Украине

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