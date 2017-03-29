Обстрел консульства Польши в Луцке: на месте ЧП обнаружены остатки противотанковой гранаты

Новости Украины. Обстрел здания генерального консульства Польши в украинском городе Луцк. Инцидент произошел ночью с 28 на 29 марта. По данным службы безопасности нападавшие стреляли из гранатомета.

На месте происшествия обнаружены остатки противотанковой гранаты. Пострадавших в результате обстрела нет, поврежден лишь фасад здания.