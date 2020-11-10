Общепит, торговля и гостиничный бизнес. В Японии более 70 тысяч человек лишились работы из-за коронавируса

Новости Японии. В Японии более 70 тысяч человек лишились работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С конца января по ноябрь многие потеряли источник постоянного дохода из-за негативного влияния пандемии коронавируса на экономику страны.

Речь идет о тех работниках, которые были уволены или не смогли возобновить свои контракты, поскольку их работодатели борются с падением эффективности финансово-экономической деятельности. Реальное же число людей, потерявших работу из-за коронавируса, может быть еще выше.

Основные сферы, пострадавшие от COVID-19, – общепит, розничная торговля, гостиничный сервис.

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