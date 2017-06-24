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Обрушилось здание и 11 человек пострадали во время предотвращения теракта в Мекке

24 июня 2017 12:53
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Новости Саудовской Аравии. Спецслужбы Саудовской Аравии предотвратили террористическую атаку на Заповедную мечеть в Мекке – главную святыню исламского мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По версии саудовских правоохранителей, нападение координировалось из-за рубежа.

Обрушилось здание и 11 человек пострадали во время предотвращения теракта в Мекке-1

Злоумышленников обнаружили сразу в трех местах. Одного террориста блокировали в трехэтажном доме. Он открыл огонь, а затем привел в действие взрывное устройство. Здание в итоге обрушилось.

Пострадали шестеро иностранцев и пятеро правоохранителей.

В МВД Саудовской Аравии заявили, что целью атаки была дестабилизация ситуации в стране.

# Теракт # Фотофакт

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