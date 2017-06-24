Обрушилось здание и 11 человек пострадали во время предотвращения теракта в Мекке

Новости Саудовской Аравии. Спецслужбы Саудовской Аравии предотвратили террористическую атаку на Заповедную мечеть в Мекке – главную святыню исламского мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По версии саудовских правоохранителей, нападение координировалось из-за рубежа.
Злоумышленников обнаружили сразу в трех местах. Одного террориста блокировали в трехэтажном доме. Он открыл огонь, а затем привел в действие взрывное устройство. Здание в итоге обрушилось.
Пострадали шестеро иностранцев и пятеро правоохранителей.
В МВД Саудовской Аравии заявили, что целью атаки была дестабилизация ситуации в стране.