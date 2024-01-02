Оборона Харькова и намерение изолировать Крым – Зеленский рассказал о планах ВСУ на 2024 год

Вооруженные силы Украины в 2024 году намерены приложить все усилия на операциях против Крыма, а также сконцентрироваться на обороне на восточном направлении. Об этом рассказал Владимир Зеленский в интервью журналу Economist, передает РИА Новости.

«Изоляция Крыма и подрыв военного потенциала России на полуострове – особо важная задача нас», – заявил Зеленский.

Также журналисты Economist добавили, что, по словам украинского президента, Крымский полуостров и Черное море станут «центром притяжения» военных усилий Украины, а будущую операцию ВСУ против Крыма назвал «примером для всего мира».

Как заметили в британском издании, Зеленский в этот раз не стал анонсировать каких-либо сроков и не делал никаких обещаний касательно «деоккупации» каких-либо территорий в 2024 году.