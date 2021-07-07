Обнаружено 9 тел погибших при крушении самолёта Ан-26. Что известно об аварии на Камчатке

Новости России. Трехдневный траур объявлен 7 июля в Камчатском крае после крушения самолета Ан-26. На территории всего региона приспущены флаги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Авиакатастрофа произошла 6 июля недалеко от поселка Палана. Лайнер при заходе на посадку врезался в береговую скалу. Предполагается, что погибли все 28 человек на борту. Шансы найти выживших практически равны нулю. Поисково-спасательная операция возобновилась утром 7 июля. Уже удалось обнаружить тела 9 человек.

Среди возможных причин крушения – неблагоприятные погодные условия, техническая неисправность лайнера или ошибка пилотирования. Первые обломки самолета обнаружили примерно в 4 километрах от аэропорта, остальные части судна могли упасть в Охотское море.