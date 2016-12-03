Обломок корабля «Прогресс» найден в 120 километрах от столицы Тувы

Новости России Сотрудники российского МЧС обнаружили обломок корабля «Прогресс». Находка сделана в 120 километрах от столицы Тувы. Напомню, что орбитальный грузовик рухнул на землю в малонаселенном труднодоступном районе:

ни разрушений, ни пострадавших на месте его падения нет.

Корабль доставлял на международную космическую станцию грузы, необходимые для обеспечения бесперебойной работы МКС.

Крушение произошло из-за неисправности 3 ступени корабля, которая на высоте в 190 километров внезапно загорелась.

Причиной уже объявлена халатность при сборке двигателя, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.