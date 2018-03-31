Обломки корабля XVIII века выбросило на пляж Флориды

Новости США. Необычную находку обнаружили в США. На пляж Флориды из океана вынесло фрагмент корабля XVIII века, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Деревянные обломки длиной 15 метров обнаружили местные жители.

Исследователи сфотографировали обломки и определили их возраст по начертанным там цифрам. Специалисты утверждают, что редкая находка хорошо сохранилась благодаря тому, что всё это время лежала на дне среди песка. Воссоздать модель корабля теперь планируют в формате 3D.