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Обломки корабля XVIII века выбросило на пляж Флориды

31 марта 2018 12:11
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Новости США. Необычную находку обнаружили в США. На пляж Флориды из океана вынесло фрагмент корабля XVIII века, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Деревянные обломки длиной 15 метров обнаружили местные жители.

Обломки корабля XVIII века выбросило на пляж Флориды-1

Исследователи сфотографировали обломки и определили их возраст по начертанным там цифрам. Специалисты утверждают, что редкая находка хорошо сохранилась благодаря тому, что всё это время лежала на дне среди песка. Воссоздать модель корабля теперь планируют в формате 3D.

Обломки корабля XVIII века выбросило на пляж Флориды-4

# Фотофакт # Необычное

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