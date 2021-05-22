Обеспечить долгосрочную готовность мира к пандемиям. Что заявили на Глобальном саммите по здравоохранению?

Страны «Большой двадцатки» обязуются создать механизмы финансирования, которые обеспечили бы долгосрочную готовность всего мира к пандемиям. Такое заявление прозвучало по итогам первого международного саммита по вопросам здравоохранения, который состоялся в Риме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.