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Обеспечить долгосрочную готовность мира к пандемиям. Что заявили на Глобальном саммите по здравоохранению?

22 мая 2021 12:56
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Страны «Большой двадцатки» обязуются создать механизмы финансирования, которые обеспечили бы долгосрочную готовность всего мира к пандемиям. Такое заявление прозвучало по итогам первого международного саммита по вопросам здравоохранения, который состоялся в Риме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обеспечить долгосрочную готовность мира к пандемиям. Что заявили на Глобальном саммите по здравоохранению?-1

Государства прикладывают и значительные усилия для восстановления экономики, в первую очередь туристического сектора. Компании, производящие вакцины, обещали отправить 2 миллиарда доз прививок в бедные страны в течение полутора лет. Однако участникам саммита вновь не удалось договориться хотя бы о временной отмене патентной защиты на вакцины западного производства.

# Коронавирус # Фотофакт

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