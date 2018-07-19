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О спасённых из пещеры в Таиланде подростках собираются снять фильм

19 июля 2018 17:02
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Новости Таиланда. Триллер со счастливым концом: спасенные из таиландской пещеры дети, а также их тренер дали пресс-конференцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О спасённых из пещеры в Таиланде подростках собираются снять фильм-1

13 человек провели 17 дней в затопленном гроте. В операции по их спасению участвовали сотни людей из десятков стран.

«Пили воду, которая стекала со сталактитов». Спасённые из пещеры в Таиланде дети о том, как они выживали под землёй

О спасённых из пещеры в Таиланде подростках собираются снять фильм-4

Многие СМИ сообщали, что «Лесные вепри» (так называется юниорская команда), находясь в пещере, спрашивали о ходе футбольного мундиаля.

О спасённых из пещеры в Таиланде подростках собираются снять фильм-7

После спасения на финал чемпионата мира ребят пригласил сам президент ФИФА.

О спасённых из пещеры в Таиланде подростках собираются снять фильм-10

Однако врачи не разрешили подросткам лететь в Москву из-за медицинских показаний. Впрочем, матч юным спортсменам показали в записи.

О спасённых из пещеры в Таиланде подростках собираются снять фильм-13

То, что все из пропавших были спасены, называют не иначе как чудом. О замурованных в пещере детях и их спасении уже хотят снять блокбастер американские продюсеры.

# Спасение # Фотофакт

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