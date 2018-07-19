О спасённых из пещеры в Таиланде подростках собираются снять фильм

Новости Таиланда. Триллер со счастливым концом: спасенные из таиландской пещеры дети, а также их тренер дали пресс-конференцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Таиланда. Триллер со счастливым концом: спасенные из таиландской пещеры дети, а также их тренер дали пресс-конференцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
13 человек провели 17 дней в затопленном гроте. В операции по их спасению участвовали сотни людей из десятков стран.
«Пили воду, которая стекала со сталактитов». Спасённые из пещеры в Таиланде дети о том, как они выживали под землёй
Многие СМИ сообщали, что «Лесные вепри» (так называется юниорская команда), находясь в пещере, спрашивали о ходе футбольного мундиаля.
После спасения на финал чемпионата мира ребят пригласил сам президент ФИФА.
Однако врачи не разрешили подросткам лететь в Москву из-за медицинских показаний. Впрочем, матч юным спортсменам показали в записи.
То, что все из пропавших были спасены, называют не иначе как чудом. О замурованных в пещере детях и их спасении уже хотят снять блокбастер американские продюсеры.