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О скором окончании пандемии говорить рано. ВОЗ сделала заявление насчёт второй волны коронавируса

02 марта 2021 09:33
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Во Всемирной организации здравоохранения сомневаются, что пандемия закончится в 2021 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О скором окончании пандемии говорить рано. ВОЗ сделала заявление насчёт второй волны коронавируса-1

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям заявил, что несмотря на вакцинацию, о скором окончании эпидемии говорить пока рано. После семи недель спада в мире вновь фиксируют увеличение числа зараженных COVID-19. Чтобы замедлить распространение вируса, в ряде стран усиливают карантинные меры.  

О скором окончании пандемии говорить рано. ВОЗ сделала заявление насчёт второй волны коронавируса-4

В Финляндии объявлен режим чрезвычайного положения. В регионах с наихудшей эпидобстановкой могут закрыть рестораны и ввести комендантский час.  

О скором окончании пандемии говорить рано. ВОЗ сделала заявление насчёт второй волны коронавируса-7

Сложная ситуация с заболеваемостью и в Чехии. В течение трех недель гражданам республики запрещается покидать районы проживания. Выезжать можно лишь в исключительных случаях: на работу либо на помощь больным родственникам. На главных автомагистралях страны появились контрольные посты. За соблюдением новых мер следят около 30 тысяч полицейских и военных.  

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# Коронавирус # Фотофакт

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