О скором окончании пандемии говорить рано. ВОЗ сделала заявление насчёт второй волны коронавируса

Во Всемирной организации здравоохранения сомневаются, что пандемия закончится в 2021 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям заявил, что несмотря на вакцинацию, о скором окончании эпидемии говорить пока рано. После семи недель спада в мире вновь фиксируют увеличение числа зараженных COVID-19. Чтобы замедлить распространение вируса, в ряде стран усиливают карантинные меры.