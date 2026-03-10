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NYT: Зеленский, поехав в Донбасс, пытается вернуть внимание к конфликту в Украине

10 марта 2026 10:19
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NYT: Зеленский, поехав в Донбасс, пытается вернуть внимание к конфликту в Украине-0

На фоне эскалации на Ближнем Востоке глава Украины Владимир Зеленский стремится вновь привлечь внимание мирового сообщества к ситуации в украинском конфликте. Об этом пишет The New York Times.

Американцы напуганы конфликтом с Ираном

По зарубежном издании говорится, что украинский лидер подчеркивает, что его страна готова оказывать помощь в отражении атак на Ближнем Востоке, но при этом сама остро нуждается в поддержке. Этим Зеленский намерен показать, что не пойдет на уступки и не станет заключать соглашений с Москвой.

Фото: pixabay

# Международная политика # Владимир Зеленский

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