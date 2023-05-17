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NYT: ВСУ направляют в Артёмовск только добровольцев из-за сложной ситуации

17 мая 2023 14:25
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Ситуация в Артемовске для ВСУ настолько катастрофическая, что туда отправляют только бойцов-добровольцев. Такую информацию приводит New York Times, пишет РИА Новости. 

По словам украинского военного, на которого ссылается газета, оставаться в городе – полное безумие. Огонь со стороны РФ не прерывается. Командование отправляет туда только добровольцев, а желающих становится все меньше. Зайдя в Артемовск, оттуда можно уже не выйти, рассказал украинский боец. 

Во вторник, 16 мая, Минобороны РФ сообщило об уничтожении российскими военными путепровода, по которому ВСУ перебрасывали подкрепление в Артемовск.  

# Международная политика

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