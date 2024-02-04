NYT: в НАТО обсуждают будущее без США и с Трампом

Возможный приход экс-лидера Штатов Дональда Трампа в Белый дом провоцирует дискуссии в НАТО о перспективах развития Альянса. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на The New York Times.

Еще год тому назад в НАТО чувствовалось единство, но теперь ситуация изменилась. Ряд стран Европы даже рассматривает возможность увеличения объемов закупки вооружений у США, чтобы сохранить отношения с Трампом.

Ранее сам Трамп раскритиковал действия НАТО и пригрозил выйти из состава союза. Выборы президента США назначены на 5 ноября 2024 года, и бывший президент Америки может стать серьезным конкурентом для действующего президента Джо Байдена.