NYT: в Европе боятся победы Трампа из-за угрозы развала НАТО

В Европе нарастает беспокойство по вопросу о возможном распаде НАТО, если президентом США снова станет Дональд Трамп. Об этом пишет The New York Times, передает РИА Новости.

Бывший руководитель НАТО Джеймс Ставридис высказал опасения, что в случае второго срока Трампа может последовать выход США из Альянса. Это мнение подтверждается программой предвыборной кампании Трампа, которая призывает к «фундаментальной переоценке целей и миссии НАТО».

Такие заявления вызывают обеспокоенность среди европейских союзников США и приверженцев традиционной внешнеполитической роли страны. При этом издание отмечает, что представители европейских стран и аналитические центры пытаются узнать о намерениях Трампа.