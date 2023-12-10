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NYT: в Европе боятся победы Трампа из-за угрозы развала НАТО

10 декабря 2023 08:52
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В Европе нарастает беспокойство по вопросу о возможном распаде НАТО, если президентом США снова станет Дональд Трамп. Об этом пишет The New York Times, передает РИА Новости.

Бывший руководитель НАТО Джеймс Ставридис высказал опасения, что в случае второго срока Трампа может последовать выход США из Альянса. Это мнение подтверждается программой предвыборной кампании Трампа, которая призывает к «фундаментальной переоценке целей и миссии НАТО».

Такие заявления вызывают обеспокоенность среди европейских союзников США и приверженцев традиционной внешнеполитической роли страны. При этом издание отмечает, что представители европейских стран и аналитические центры пытаются узнать о намерениях Трампа.

# Международная политика # Дональд Трамп

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