NYT: США скоро передадут новую партию кассетных боеприпасов

США намерены в скором будущем направить Украине очередную партию кассетных боеприпасов. Об этом сообщает New York Times, передает РИА Новости.

Это случится всего лишь через два месяца после поставки Соединенными Штатами первой партии боеприпасов в Украину. Впрочем, сколько именно кассетных снарядов было поставлено Киеву первый раз, представители американской стороны не раскрывают. Предполагается, что количество запросов со стороны Киева на получение боеприпасов будет расти.

О решении начать поставки кассетных боеприпасов киевскому режиму ранее объявил президент США Джо Байден. Вместе с тем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что такие поставки ставят под риск гражданское население и призваны затянуть кризис. Ведь кассетные снаряды не оснащены средствами самоликвидации и могут создавать угрозу для мирного населения и после окончания конфликта.