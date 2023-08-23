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NYT: США посоветовали ВСУ бросить все силы на захват Мелитополя

23 августа 2023 11:15
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После провала украинского контрнаступления Вашингтон настоятельно призвал Киев сконцентрироваться на Мелитополе, невзирая на людские потери и потери военной техники, пишет РИА Новости со ссылкой на газету The New York Times.

Украина отнеслась к этой рекомендации со всей серьезностью, и число жертв постоянно растет, пишет издание. Американские ВС еще никогда не проходили практическую проверку в противостоянии с серьезным противником, каким является Россия. Киев бросил в бой бригады, обученные НАТО и снабженные западной боевой техникой, но результата нет.

Как ранее сообщало Минобороны РФ, за июнь-июль войска Украины лишились более 43 тыс. человек и свыше 4,9 тыс. единиц вооружения.

# Международная политика

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