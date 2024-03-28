NYT: США передали России не все данные о теракте в «Крокусе»

Как следует из статьи в New York Times, спецслужбы США передали российским коллегам не все сведения о возможной террористической атаке в «Крокус Сити Холле», боясь раскрыть свои источники. Об этом пишет РИА Новости.

Глава ФСБ Александр Бортников подтвердил, что полученная из Вашингтона информация носила общий характер.

22 марта в «Крокус Сити Холле» был совершен теракт, в результате которого зал был полностью сожжен. Погибли 143 человека. Исполнители теракта – граждане Таджикистана - были заключены под стражу и арестованы до 22 мая. Всего по делу было задержано 11 человек.