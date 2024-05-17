NYT: скоро НАТО может ввести свои войска в Украину

В скором времени НАТО может решить отправить своих инструкторов на территорию Украины для обучения местной армии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на The New York Times.

Это может повлечь за собой непосредственное участие США и Европы в конфликте. В Киеве обратились к НАТО с предложением помочь обучить 150 000 рекрутов для противостояния России.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон также предлагал направить в Украину французских военных, что вызвало резкую критику со стороны НАТО и внутри самой Франции. В Кремле заявили, что пристально следят за дискуссией по этой теме в Европе, и сообщили, что в некоторых странах достаточно трезво оценивают потенциальные риски такого шага.