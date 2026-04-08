NYT: ЦРУ применило новое оборудование для обнаружения штурмана F-15Е в Иране

Американское центральное разведывательное управление применило секретное устройство на основе квантовых технологий для установления местоположения 2-го летчика сбитого над территорией Ирана истребителя F-15, пишет РИА Новости со ссылкой на газета New York Post.

Поисковую операцию начали 3 апреля, в ходе которой в краткие сроки нашли одного из двух пилотов, возвращение 2-го произошло ночью 5 апреля.

В материале указано, что работа секретной технологии строится на действии квантовой магнитометрии с целью обнаружения электромагнитного отпечатка сердцебиения человека. Далее разработка сочетает полученные данные с ПО на базе ИИ для выделения этого сигнала на фоне помех.

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