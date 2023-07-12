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NYT: администрация США обсуждает вопрос о передаче Украине дальнобойных ракет ATACMS

12 июля 2023 09:05
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Представители администрации президента США Джо Байдена обсуждают возможность поставки тактических баллистических ракет ATACMS Украине. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на свои источники, пишет ТАСС.

Официальные лица оборонного ведомства США заявили, что запасы ATACMS относительно немногочисленны и эти ракеты предполагается направить на выполнение других планов Пентагона. Компания-разработчик ракеты Lockheed Martin указала, что с 1980-х годов было выпущено в общей сложности порядка 4 тыс. ATACMS. США не приняли решения о передаче ракет Украине, но осознают, что украинским силам не хватает ракет для проведения контрнаступления. 

Ранее Великобритания и Франция объявили о поставках Украине ракет большой дальности. Дальность действия ATACMS составляет около 300 км, что на 64 км больше, чем у ракет, поставляемых Лондоном и Парижем.

# Международная политика # Джо Байден

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