«Нужно помнить такие страницы истории». Александр Лукашенко поздравил народ Франции с Днём взятия Бастилии

Новости Франции. Французы отмечают главный государственный праздник – День взятия Бастилии. Он уходит корнями в Великую французскую революцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 14 июля 1789 года восставшие парижане штурмом взяли знаменитую крепость-тюрьму.

Поздравление жителям Франции с национальным праздником направил глава белорусского государства. Александр Лукашенко поблагодарил французов за светлые чувства к Беларуси и напомнил, что в 2021 году в обеих странах отмечают годовщины значимых событий двух мировых войн, уничтоживших десятки миллионов человеческих судеб.

«Нужно помнить такие страницы истории, чтобы понять, какую высокую цену наши народы заплатили за независимость. Быть осторожными и рассудительными, стремясь за кем-то к изменениям, чтобы под этим флагом не потерять больше, чем приобрести», – обратил внимание белорусский лидер. – «Многие белорусы воевали за Францию, французские братья отстаивали нашу белорусскую землю. Мы, наследники победителей, помним, ценим и гордимся этим».