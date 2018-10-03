Новым президентом Ирака стал Бархам Салих

Новости Ирака. Новым президентом Ирака стал кандидат от Патриотического союза Курдистана Бархам Салих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В его пользу высказались 219 депутатов парламента, в то время как его соперник смог заручиться поддержкой лишь 22.

Спустя несколько часов после избрания на пост главы государства Салих объявил о назначении нового премьер-министра страны. Им стал шиитский политик Адиль Абдул-Махди. С этого момента у главы правительства есть 30 дней, чтобы собрать кабинет министров.